Предварительное бронирование места под солнцем

Уже второе лето подряд 12 тысяч предприятий пляжного бизнеса открылись в Италии в условиях пандемии. Это восемь тысяч километров береговой линии и 30% доходов от туризма. В этом году действуют почти все те же санитарные ограничения, что и в прошлом. Новинка нынешнего пляжного сезона — мобильное приложение, позволяющее любителям погреться на солнышке заранее бронировать лежаки и пляжные зонтики. Из-за мер социального дистанцирования настоятельно рекомендуется позаботиться о месте под солнцем.

Такое приложение на своем телефоне установила Роберта Роцц: "Когда я выбираешь себе место, то в приложении можно увидеть, какие еще предлагаются услуги, например можно зарезервировать урок по виндсерфингу. Но сейчас меня интересует только лежак на пляже".

Вместимость ограничена и новая система позволяет избежать очередей, благодаря приложению проще отслеживать контакты в случае обнаружения инфекции. "Если бы у меня не было этого приложения, то пришлось бы прийти сюда рано утром. И нет гарантии, что я найду место, потому что заранее не оплатила его. К тому же информация обо мне хранится в приложении и не нужно трогать ручку и бумагу, другие поверхности, чтобы заполнить форму”, — говорит Роберта.

Приложение использует в своей работе пока лишь малая часть бизнеса на пляжах, но уже можно говорить о растущей тенденции. Одна из таких компаний — "Riva booking". Идея появилась в разгар пандемии.

Оттавио ди Паоло, основатель "Riva Booking": "Санитарный кризис всего лишь ускорил тренд по цифровому развитию Италии и Европы в целом. США уже идут по этому пути, это естественный процесс, с которым не нужно бороться, нужно его поддерживать".

В этом сезоне действует почти все те же ограничения , что и в прошлом — такие как расстояние между пляжными зонтиками и лежаками, соблюдение социальной дистанции. Вместе с тем кампания по массовой вакцинации продолжается и это многих обнадеживает.

"Думаю, что после всех произошедших событий люди с нетерпением ждут летнего отпуска, всем нужен отдых. Необходимость все резервировать заранее может быть утомительной, но отдых того стоит".

Но не все согласны с нововведениями. "В разгар сезона я не хочу даже выходить из дома.я сюда не буду приходить Я не люблю , когда вокруг меня много людей. И идея предварительного бронирования ограничивает мою свободу, как мне кажется".

В этом году Италия сможет принять больше иностранных туристов, чем в прошлом, благодаря введению европейских цифровых санитарных сертификатов. Время покажет, смогут ли они полностью насладиться отдыхом не смотря на действующие санитарные ограничения.