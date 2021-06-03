В Мадриде болеют реже благодаря соседству с заповедником

Мадрид - дом для шести миллионов человек - город с самым высоким числом преждевременных смертей, связанных с диоксидом азота. Такие загрязнения- результат экономическойактивностииспанскойстолицы. Защита ее поврежденнойэкологии - сложнаязадача для ученых. Но Мадриду повезло: в непосредственной близости от города расположен Национальныйпарк Сьерра-де-Гуадаррама. Этот заповедник остается одним из главныхприродных фильтров региона.

Заповедники такого масштаба - важный элемент Европейского плана действий по достижения нулевого уровня загрязнения воды, воздуха и почвы, они остаются ключевым элементом Стратегии-2030 по сохранению биоразнообразия.

Пабло Санхуанбенито, один из управляющих парком, рассказывает: "Первые такие парки в США в 19 веке были созданы не только в целях сохранения природы, но и для того, чтобы чтобы привлечь внимание общественности к актуальным вопросам - защите экологии, борьбе с загрязнениемокружающей среды, утилизации отходов".

Национальный парк Гвадаррама с его гигантским лесным массивом, сотнями квадратных километров охраняемой территории является огромным воздухоочистительным фильтром для испанской столицы.

"Это целый зеленый коридор, по нему в Мадрид поступает чистый горный воздух", - уточняет Санхуанбенито.

Гигантский "поглотитель углерода" состоит из гор-двухтысячников, обширных лесов и самой разнообразной фауны. Здесь, на высоте, нередки снегопады,причем даже весной. Правда, специалистыговорят, что и в этом уникальноммикроклимате отмечаютсяприметы глобального потепления.

Талый снег, дожди, проходя через природныефильтрымассивноголеса, обеспечиваютМадридкачественной водой, одной из самых вкусных в Европе. Задача Национального парка сегодня заключается в поиске идеальной формулы - как совместить природоохранные задачи с приемом туристов, гостей Мадрида, желающих проводить время на открытом воздухе.

"Мы живем в очень большом городе, и нам нужен контакт с окружающей средой, - уточняет Санхуанбенито. - Горы дают жителям Мадридадушевное здоровье, но главный ресурс - это вода. Национальныйпарк обеспечивает чистоту воды, которой снабжает столицу".

Мадрид, как и другие города мира, борется с загрязнением окружающей среды. Но у столицы есть джокер - расположенныйпоблизости горныйхребет Сьерра-де -Гвадарамма. Этот уникальный природный массив будет и впредь защищатьМадридпри условии, что жители города продолжат относиться нему с бережным вниманием.