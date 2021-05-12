Пандемия способствует в ЕС социальному диалогу

Пандемия Сovid-19 произвела неожиданный побочный эффект на общество. Европейский институт профсоюзов заметил, что коронавирусный кризис способствовал возрождению социального диалога между работодателями и трудящимися. В трудных условиях были вынуждены договориться более 30 отраслей экономики. Бельгийский профсоюзный деятель Энрико Сомалиа наладил более тесное сотрудничество между сельским хозяйством и пищевой промышленностью:

«Я думаю, мы нашли общий подход. Мы сразу поняли, что для выживания и подъёма в трудных обстоятельствах аграрный сектор и обрабатывающая индустрия должны активнее взаимодействовать. Это жизненноважные отрасли. Поэтому мы посчитали разумным чаще проводить совещания и осуществлять общую стратегию. Это помогло нашим секторам продолжать работу».

Ассоциация FoodDrinkEurope представляет около 300 тыс компаний, производящих, как следует из названия, еду и напитки в Европе. Её директор по экономике Эвелен Доллет считает, что сотрудничество со смежными отраслями помогло избежать перебоев в поставках:

«Мы всё больше видим пользу компромиссов и взаимовыгодных решений. Навязывать свою корпоративную позицию бесполезно. В условиях локдаунов и других ограничений нам приходится договариваться с поставщиками и социальными партнёрами, идти друг другу на уступки. Это приносит плоды".

За последний год в Бельгии с совместными призывами к обеспечению безопасных условий работы и оказания финансовой помощи обращались к властям организации: транспорта, рыболовства, культуры, химического производства, образования, футбола. Автор доклада на эту тему Кристоф Дегриз отмечает стремление к сотрудничеству представителей разных профессий:

«На этот раз нам приходилось больше обращать внимания на самозанятых, поставщиков, субподрядчиков, отмечать вклад в общее дело командированных и сезонных рабочих. Все они активнее участвуют в социальном диалоге. Нужды и чаяния этих трудящихся необходимо учитывать, чтобы действительно обеспечить экономическое восстановление".

Этот многосторолнний разговор отражает зрелость европейского обществе. Подобного единства усилий и взимной поддержки не наблюдалось во время последнего финансового кризиса. Сотрудник Европейского института профсоюзов продолжает:

«Кризис 2008 года привел в основном к политическому отходу от социального диалога и общественных консультаций. Сейчас же политика властей на европейском и национальном уровене подразумевают широкое привлечение социальных партнеров к выводу наших страны из кризиса. Другими словами, эти собеседники рассматриваются скорее как часть решения, чем как часть проблемы, как это было в 2010-2011 гг. "

В Брюсселе это партнёрство властей, бизнеса и общества уже называют "священным союзом". Но при этом задаются вопросом, как долго он просуществует в Европе после победы над коронавирусом?