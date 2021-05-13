Пандемия COVID-19: время, когда власти будут отвечать на вопросы

Спустя без малого полтора года после начала пандемии коронавирусной инфекции, жертвами которой стали свыше миллиона европейцев, в ряде стран, как входящих в ЕС, в Италии, так и не входящих - в Британии - начинаются разбирательства действий властей в период кризиса.

Во Франции парламентская комиссия по схожей теме начала работать еще прошлым летом.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Произошла трагедия, нужно выяснить детально и подробно, чтобы установить ответственность каждого. Это необходимо в том числе и для того, чтобы усвоить уроки на будущее. Время для честных ответов на жесткие вопросы в рамках независимого расследования пришло".

До введения "вакцинных" паспортов, действующих в ЕС и необходимых для поездки в отпуск за пределы страны проживания, остается месяц.

Пока в ряде государств, например, в Дании усовершенствуются мобильные приложения, позволяющие отслеживать контакты и загружать результаты пцр-тестов.

Это необходимо, чтобы, к примеру, выпить кружку пива.

Миккел Бьергсо, владелец пивной Mikkeller: "Разумеется, это приложение - ограничение, которое может препятствовать людям ходить в разные заведения, но после почти четырех с половиной месяцев сидения в четырех стенах, по крайней мере, тут, в Копенгагене, люди сделают что угодно, чтобы только поесть и выпить вне дома".

В Германии, как ив Дании, тоже вводят цифровые сертификаты, демонстрирующие, что его обладатель либо вакцинирован, либо не заразен, либо уже переболел COVID-19.

Цель, которую ставит немецкий минздрав, сделать так, чтобы документ был совместим с общеевропейским удостоверением о наличии противокоронавирусной прививки.

Йенс Шпан, министр здравоохранения ФРГ: "Если у нас получится осуществить этот проект совместно с брюссельскими ведомствами, это станет победой и удачей, мы окажемся первой страной, сумевшей решить проблему учета не только на национальном, но и на общеевропейском уровне".

В Швеции, власти которой сознательно отказались следовать вектору, заданному другими государствами-членами ЕС, включая локдаун, сегодня, согласно официальной статистике, уровень инфицирования продолжает оставаться высоким.