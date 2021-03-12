"Фукусима": свет в конце туннеля

"Фукусима": свет в конце туннеляКомментарии
Через 10 лет после катастрофы мы отправились на электростанцию "Фукусиама-дайити", чтобы оценить статус работ по дезактивации и выводу АЭС из эксплуатации.
Вашему вниманию репортаж, подготовленный несколько дней назад Лоранс Александрович и нашей командой в Японии.
Во время цунами волна высотой 15 м разрушила 4 из 6 реакторов на АЭС "Фукусима-дайити" к северу от Токио. После катастрофы правительство и компания Tepco, оператор площадки, руководят выводом электростанции из эксплуатации, включая дезактивацию, которая должна быть завершена через 30-40 лет.
На электростанции было 6 реакторов, все они остановлены. Реакторы 5 и 6 волна пощадила. В 4 реакторе закончилось топливо. На первом этапе после цунами нужно было остановить реакторы и предотвратить новые выбросы радиоактивности путем обливания установок водой.
Второй этап включает в себя удаление топлива из бассейнов реакторов и продлится он еще 10 лет. В прошлом месяце с помощью роботов было завершено удаление примерно двух третей отработанных топливных элементов из аварийных реакторов.
Третий этап заключается в извлечении обломков: длительная и деликатная операция, которая будет проходить в 1, 2 и 3 реакторах. Она была отложена из-за пандемии.
На объекте ежедневно работают от 4000 до 5000 человек, многие без защиты благодаря усилиям по обеззараживанию объекта, но не в этой важной секции по обработке жидкостей ALPS. Эта американская инновационная установка, специально разработанная для "Фукусимы", фильтрует загрязненную воду.
Тритий - это радиоактивная часть молекулы воды, присутствующая в природе, - объясняет специалист, трижды побывавший на "Фукусиме".
В последствии очищенная вода хранится в тысяче резервуаров, содержащих 1,24 миллиона м3 воды. Но эти резервуары заполнятся в 2022 году. Поэтому эту воду необходимо будет слить, и было предложено два плана: выпустить ее в атмосферу или сбросить в море. Последний вариант беспокоит местных рыбаков и фермеров, они опасаются, что их продукция снова приобретет плохую репутацию, и пострадают продажи.
Правительство ищет лучшее решение, которое будет реализовано через 2 года, после получения зеленого света от Управления по ядерной безопасности, независимого органа, созданного после аварии на "Фукусиме".
По словам эксперта МАГАТЭ, такие выбросы - обычное явление во всем мире.
По мнению экспертов, эта авария не имеет ничего общего с Чернобылем.
После катастрофы Япония изменила стандарты безопасности для своих атомных электростанций и теперь делится своим опытом со всем миром.
По словам экспертов МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, которые последний раз посещали объект в прошлом году, применяемые методы и проводимые анализы и измерения радиоактивности надежны. С мнением одного из этих экспертов можно ознакомиться здесь.