"Фукусима": свет в конце туннеля

Через 10 лет после катастрофы мы отправились на электростанцию "Фукусиама-дайити", чтобы оценить статус работ по дезактивации и выводу АЭС из эксплуатации.

Вашему вниманию репортаж, подготовленный несколько дней назад Лоранс Александрович и нашей командой в Японии.

Во время цунами волна высотой 15 м разрушила 4 из 6 реакторов на АЭС "Фукусима-дайити" к северу от Токио. После катастрофы правительство и компания Tepco, оператор площадки, руководят выводом электростанции из эксплуатации, включая дезактивацию, которая должна быть завершена через 30-40 лет.

На электростанции было 6 реакторов, все они остановлены. Реакторы 5 и 6 волна пощадила. В 4 реакторе закончилось топливо. На первом этапе после цунами нужно было остановить реакторы и предотвратить новые выбросы радиоактивности путем обливания установок водой.

Самым важным было охлаждение реакторов, поэтому мы начали с этого. А потом нам нужно было позаботиться о топливных бассейнах Такахиро Кимото замглавы секции, TEPCO

Второй этап включает в себя удаление топлива из бассейнов реакторов и продлится он еще 10 лет. В прошлом месяце с помощью роботов было завершено удаление примерно двух третей отработанных топливных элементов из аварийных реакторов.

Третий этап заключается в извлечении обломков: длительная и деликатная операция, которая будет проходить в 1, 2 и 3 реакторах. Она была отложена из-за пандемии.

На объекте ежедневно работают от 4000 до 5000 человек, многие без защиты благодаря усилиям по обеззараживанию объекта, но не в этой важной секции по обработке жидкостей ALPS. Эта американская инновационная установка, специально разработанная для "Фукусимы", фильтрует загрязненную воду.

Поврежденный реактор содержит расплавленное топливо, и его необходимо постоянно охлаждать, поэтому мы заливаем его водой. Загрязненная вода поглощается насосом и отправляется в эту установку ALPS, и радиация практически удаляется, за исключением трития, для последующего хранения в резервуарах старший технолог, Toshiba Energy Systems and solutions corporation

Тритий - это радиоактивная часть молекулы воды, присутствующая в природе, - объясняет специалист, трижды побывавший на "Фукусиме".

Тритий не накапливается в организме человека, потому что у него очень короткий период полураспада. Он поглощается, а затем снова выводится. Тритий обычно представляет собой наименьшую из проблем Георг Штайнхаузер Университет Вильгельма Лейбница, Ганновер

В последствии очищенная вода хранится в тысяче резервуаров, содержащих 1,24 миллиона м3 воды. Но эти резервуары заполнятся в 2022 году. Поэтому эту воду необходимо будет слить, и было предложено два плана: выпустить ее в атмосферу или сбросить в море. Последний вариант беспокоит местных рыбаков и фермеров, они опасаются, что их продукция снова приобретет плохую репутацию, и пострадают продажи.

Правительство ищет лучшее решение, которое будет реализовано через 2 года, после получения зеленого света от Управления по ядерной безопасности, независимого органа, созданного после аварии на "Фукусиме".

По словам эксперта МАГАТЭ, такие выбросы - обычное явление во всем мире.

Всем ядерным реакторам разрешено выпускать небольшие количества радиоактивных изотопов в воду и в воздух, все это подлежит регулярному контролю Кристоф Ксерри директор по ядерному топливному циклу и технологии обращения с отходами МАГАТЭ

По мнению экспертов, эта авария не имеет ничего общего с Чернобылем.

Например, в Чернобыле было выброшено огромное количество плутония, америция. Так что Чернобыль заражен навсегда. "Фукусима" - совсем другая история. Поскольку то, что "Фукусима" выбросила - в основном радиоактивный цезий. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет Георг Штайнхаузер Университет Вильгельма Лейбница, Ганновер

После катастрофы Япония изменила стандарты безопасности для своих атомных электростанций и теперь делится своим опытом со всем миром.

По словам экспертов МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, которые последний раз посещали объект в прошлом году, применяемые методы и проводимые анализы и измерения радиоактивности надежны. С мнением одного из этих экспертов можно ознакомиться здесь.