Не отступая от принципов: ЕС и Британия пока не достигли компромисса

Утром в среду стало известно, что руководители Национальной системы здравоохранения Британии обратились с письмом к премьер-министру страны с просьбой продлить переходный период еще на месяц.

В противном случае, указывают медики, отсутствие сделки с ЕС угрожает жизни пациентов, особенно в период пандемии. Авторы письма подчеркивают, что отсрочка позволит им вывести ситуацию, как они ее называют, из "зоны непосредственной опасности".

Рыба раздора- последний камень преткновения, лежащий на пути достижения компромисса. Предложение британцев, сделанное ими накануне, уже было отвергнуто - Мишель Барнье, как главный переговорщик от ЕС сообщил, что получил согласованные инструкции от 27 стран не отступать ни на шаг.

"Через 10 дней Британия покинет общий рынок, я продолжу работать в условиях полной прозрачности, рука об руку с Европарламентом и со странами сообщества", - заявил он прессе..

В Евросоюзе настаивают, что готовы продолжить двусторонние переговоры и после 1-го января - даты, обозначенной как окончательная, когда Британия покинет общее экономическое пространство. В кулуарах говорят, что не хотят, чтобы соглашение, от которого зависят судьбы миллионов людей, поскользнулось бы на рыбной чешуе.

Но на другом берегу Ла-Манша пока отступать от своих принципов не собираются, настаивая, что в случае недостижения компромисса отношения Евросоюза и королевства будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации.

Председатель фон дер Ляйен сообщила, что есть вероятность - в случае отсутствия договора стороны начнут жить по соглашению, которое будет носить промежуточный характер, чтобы дать возможность полноценно рассмотреть и ратифицировать будущий документ.

Доступ в территориальные воды Альбиона всегда был не только экономическим и политическим фактором в отношениях ЕС и Британии, эта тема в последнее время приобрела и эмоциональный оттенок, сторонники "брексита" видят в собственном рыболовном промысле, который подчиняется лишь британским правилам, символ государственного суверенитета.