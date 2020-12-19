Промысел сельди и "брексит"

Нидерландские рыбаки опасаются последствий "брексита" без сделки. Основной промысел для них в спорных водах — сельдь и скумбрия. Британцы эти виды рыб практически не употребляют в пищу и предпочитают треску. Из порта Эймёйден сельдь отправляется не только в нидерландские города, но и в Германию и Бельгию.

Президент Европейской траулерной ассоциации, в составе которой — 25 рыболовецких судов, Герард ван Балсфорт показывает на карте: "Вот здесь мы находимся в Нидерландах, вот пролив Ла-Манш, Дувр, Кале, Северное море. Рыбаки на протяжении веков занимались своим промыслом в водах Соединенного Королевства и Шотландии".

70% улова нидерландских морозильных траулеров приходится на британские воды. Директор рыболовецкой компании Cornelis Vrolijk Арно Лангерак говорит:

"В случае "брексита" без сделки у нас не будет разрешения на ловлю рыбы в британских водах. Половина объема бизнеса нашей компании — это сельдь, если у нас не будет доступа к сельди, это значит, что рыбаки не выйдут в море".

Британские власти заявляют, что сами хотят решать, кто получит доступ к ресурсам, но в Брюсселе настаивают на заключении долгосрочного соглашения, гарантирующего право на рыбную ловлю для европейских судов.