Каталин Карико: РНК-посредник стал заслоном от коронавируса

Геном рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса способен интегрироваться в ДНК человека. К такому выводу пришли в середине декабря специалисты из Массачусетского технологического института. Тот же самый механизм был ранее замечен у ВИЧ-инфекции.

У истоков исследования РНК-посредников, то есть механизма, благодаря которому генетическая информация для создания белка проходит сквозь стенку ядра клетки, стоит венгрерский биолог Каталин Карико. В 1985 году она эмигрирует в США, чтобы вести свои революционные исследовния РНК - малозивестной "сестры" ДНК, поскольку в Венгрии на это нет средств.

Её принимает университет Пенсильвании, где она исследует функционирование рибонуклеиновой кислоты у больных СПИДом. Но в середине 90-х её новаторское предложение генной терапии на основе РНК-посредника отклонено, она лишена финансирования.

"Оглядываясь назад, я думаю: это просто невероятно в течение многих лет в 90-е убеждать всех в том, что РНК-посредник и есть то, что мы ищем, решение многих проблем", - рассказала Каталин Карико в интервью Euronews.

В 2012 году её исследования РНК-посредника в Пенсильванском университете наконец привлекают внимание таких биотехнологических и фармацевтических гигантов, как Moderna и Astrazeneca. Год спустя она переходит в BioNTech - немецкцую биотехнологическую компанию, которая занимается разработкой и производством иммунотерапевтических средств.

"Жаль, что в науке, как и в других областях, истина является не сразу. Годами мы пытались пробить патент, нас не хотели слушать, пока однажды всё не изменилось, и нам сказали, что без наших исследований наука не будет развиваться", - говорит исследовательница.

Сегодня Каталин Карико занимает должность старшего вице-президента BioNTech, а в основе вакцины Pfizer-BioNTech, которую сегодня закупили Великобритания, Япония, США и вот теперь Евросоюз, именно биотехнология РНК-посредника.