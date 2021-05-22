Каталин Карико вступает в борьбу с раком

Каталин Карико удостоена звания почетного гражданина венгерского города Сегед, где она училась в университете. Сейчас имя вице-президента фармацевтической компании BioNTech известно не только в профессиональных кругах - Каталин Карико знают во всём мире. Её считают родоначальницей техники РНК-посредника.

Вакцина на основе мРНК, совместная разработка Pfizer и BioNTech, основана на её патенте. Решив, что сделала всё возможное в борьбе с эпидемией COVID-19, венгерско-американский биохимик возвращается к работе над своими предыдущими проектами, среди которых есть и разработка вакцины против рака.

"В настоящий момент я думаю, что тестирование новых вариантов (и, при необходимости, создание новой вакцины) - всё это могут сделать и мои коллеги. Я хочу сосредоточиться на создании РНК, способных кодировать терапевтические белки, которые помогут заживлять раны, рубцы на костях и так далее, помогут лечить больных раком", - делится планами Каталин Карико.

Она родилась в венгреском городе Сольноке, а в 80-х городах переехала в США. Училась в университете Сегеда, здесь же, в местном Центре биологических исследований, защитила докторскую диссертацию и хорошо помнит те времена. Будущий вице-президент BioNTech хорошо помнит те времена. У каждого студента есть предмет, который давался ему сложнее, чем другие. На вопрос о том, что давалось с трудом именно ей, Каталин Карико отвечает:

"Я больше всего боялась органической химии. Габор Бернат говорил нам о всех гетероциклических соединениях, а мы не могли всё запомнить, все эти названия. В конце концов, я выбрала самое простое - полиамины, которые мне казались простыми, потому что там не было ничего гетероциклического".

Каталин Карико, получившая множество профессиональных наград, претендует на Нобелевскую премию этого года. За неё будет болеть вся Венгрия.