"Климат сегодня": жаркий ноябрь и риски наводнений

_Климатологи, специалисты по спутниковой съемке и местные власти во Франции сообщаработают над ликвидацией заторов на реках, выявляют чувствительные зоны, которым нужно обеспечить безопасность на случай ливней и подъема воды, учащающихся на фоне потепления климата. _

Тепло и даже жарко

Нынешний ноябрь оказался самым теплым за историю наблюдений, средняя температура была на 0,8 градуса выше по сравнению с периодом 1981-2010 годов.

Подъем температуры в вноябре Euronews

В Европе в целом осень оказалась беспрецедентно теплой, с температурой почти на 2 градуса выше обычной.

Температура в ноябре Euronews

Изменение климата оценивается на длинной дистанции. На графике, отражающем данные с 1979 года по настоящее время, мы видим, что ноябрьская температура действительно подтверждает тенденцию к глобальному потеплению.

Долгосрочный график температур Euronews Copernicus Climate Change Service

Так, нынешний ноябрь стал самым жарким за историю наблюдений в Австралии. Волны тепла обрушились на Малави и Мозамбик. А вот в Центральной Азии в прошлом месяце было намного холоднее: температура там оказалась на 5 градусов ниже средней для этого периода.

В Альпах и Скандинавии ноябрь также оставался очень теплым. Норвегия вместе с Швецией зафиксировали температурные рекорды. В Стокгольме в ноябре в среднем было плюс 15 градусов.

Ученые против наводнений

... Мощные машины очищают реку Од на юге Франции от сухих деревьев, их обломки были разнесены во время смертоносного шторма два года назад. Серия наводнений мобилизовала местные власти и ученых, они заявили о необходимости повышения устойчивости региона к последствиям изменения климата.

Натали Кларенк, заместитель директора по экологи в департаменте Од, рассказывает: "Мы попытались посмотреть, как с помощью новых инструментов, спутниковых снимков, искусственного интеллекта, мы можем встать у штурвала и вести наш корабль дальше

Профилактика, игра на опережение означают в числе прочего принятие трудных решений, таких как эвакуация населенных пунктов, снос домов, находящихся под угрозой затопления.

Работа ведется в связке с ученными французского космического агентства и европейкой системы мониторинга земли "Коперник". Новые решения и инструменты наблюдений, искусственный интеллект позволяют выявить опасные точки - заторы на реках, поврежденные водой виноградники, пострадавшие участки почв.

Менеджер проекта в департаменте Од Гвендолин Бланше поясняет: "После наводнений нужно уметь выявить все последствия, например, заторы на реках, поврежденные виноградники. Мы хотим смотреть в будущее. В рамках проекта мы решили проанализировать пять крупных наводнений, некоторые восходят еще к 1999 году. С помощью спутниковой съемки мы посмотрели, как в тех районах менялась ситуация вплоть до сегодняшнего дня. Эти позволяет нам извлечь уроки на будущее".

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Для этого региона характерны проливные дожди, но климатологи "Метео Франс", участвующие в проекте, говорят, что ливни становятся интенсивнее и чаще в результате потепления.

Жан-Мишель Субейру из "Метео Франс" комментирует: "В более теплой атмосфере, в частности, в Средиземноморье, грозовые явления формируются с большей загруженностью водяным паром. Это связано с нагревом Получается, что во время грозы извергается больше воды".

Для речных зон в приоритете - защитные мероприятия на случай новых ливневых дождей. "Трудность заключается в том, что при повторяющихся наводнениях берега не успевают восстановиться. То есть чем чаще у нас льет дождь, тем активнее процесс эрозии почвы, тем больший нас ждет ущерб, если не взяться за дело, - рассказывает Натали Кларенк.

Проект осуществляется в региональном масштабе, но в долгосрочной перспективе его участники надеются распространить наработки и на другие районы Европы, где случаются наводнения.