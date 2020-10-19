Мост для медведей: как расширяется биоразнообразие в Румынии?

В этом выпуске мы расскажем о связи между биоразнообразием и изменением климата в Румынии, а также о проектах по строительству мостов для медведей и возвращения зубров. Но сначала — последние данные Службы по контролю за изменением климата "Коперник".
Зафиксирован новый температурный рекорд — самый теплый сентябрь — с температурой более чем на 0,6 градуса Цельсия выше среднего показателя 1981-2010 годов.
Карта аномалии температуры воздуха окрашена в розовый и красный цвета, а значит там было теплее, чем в среднем в прошлом месяце.
Во Франции установилась рекордно теплая погода, а в Турции, Израиле и Иордании — новые рекордные температуры для сентября. Кроме того, в Арктике и некоторых районах Антарктиды было теплее обычного.
На этом графике вы видите ежемесячные аномалии температуры воздуха с 1979 года — на лицо тенденция потепления.
Теперь другой ключевой показатель изменения климата, на который мы часто смотрим в сентябре, — это протяженность арктического морского льда, обычно она на самом низком уровне.
Область вокруг Сибири была особенно затронута. А в целом в Арктике концентрация морского льда была на 40% ниже средних показателей сентября.
Теперь мы расскажем об усилиях по увеличению биоразнообразия для адаптации к изменению климата.
В Европе принимаются меры по сохранению экосистем и повышению их устойчивости перед лицом потепления на планете. В рамках проекта нашего канала Green Tomorrow наш корреспондент Мари Жанн Йон отправилась в Карпаты на запад Румынии, чтобы узнать больше.
Этот мост построен для медведей. Но им пользуются также волки, рыси, олени и дикие кабаны, чтобы перейти через новую трассу из одного места обитания в другое.
Кристиан Ремус Папп занимается одним из проектов ЕС по сохранению экосистем для лучшей борьбы с изменением климата. По его словам, современная история с точки зрения развития устойчивой инфраструктуры начинается именно здесь, потому что это действительно первый в истории Румынии мост, построенный для крупных хищников и других животных.
Мост широкий и длинный, около 80 метров, — настолько большими они должны быть для медведей.
Задача мостов в том, чтобы избежать разделения зон дикой природы и позволить животным передвигаться свободнее, избегая людей. Их строительство — это инвестиции, но они создают экосистему, которая более устойчива к последствиям изменения климата.
Другая большая работа по сохранению биоразнообразия, проводимая здесь, заключается в увеличении популяции диких европейских зубров, которые могут создать среду обитания для сотен других видов.
Биоразнообразию серьезно угрожает изменение климата, при этом более взаимосвязанная и разнообразная популяция животных может помочь ограничить последствия глобального потепления.
По мнению Кристиана Ремуса Паппа, "изменение климата предотвратить нельзя, только если остановить наш повседневный бизнес, но это вряд ли произойдет. Что мы можем сделать, так это создать устойчивые условия. Если мы помогаем экосистемам быть достаточно здоровыми и зрелыми, чтобы, по крайней мере, уменьшить воздействие изменения климата, тем лучше для нас"