"Климат сегодня": о жарком октябре и незамерзающей Арктике

Как нетипично теплая осень и тающие ледники на полюсах влияют на нашу планету?

Октябрь: тепло и сыро

В целом в Европе октябрь оказался самым теплым за историю наблюдений, средняя температура была на 1,6°C выше, чем в период 1981-2010 годов. Эти выводы сделаны с опорой на данные спутниковой системы мониторинга Земли "Коперник".

Тепло - да, а в Западной Европе еще и дождливо: шторм "Алекс" принес в регион наводнения, которые вызвали разрушения и жертвы. Вся область, отмеченная на карте синим, в октябре зафиксировала рекордный показатель осадков.

Динамика осадков в октябре. Euronews

На второй карте мы также видим немало синего цвета, это - избыточно увлажненные участки.

Карта влажности почвы. Euronews

А вот на Кавказе, на Украине и на западе России в этот период было суше обычного. Еще один заметный рекорд октября - беспрецедентно малая площадь ледяного покрова Арктики. Морской лед к середине осени не сформировался на значительных, обычно покрытых льдом участках. В связи с этим сохранена навигация по Северному морскому пути.

Следует помнить, что тающие льды в Арктике не приведут к подъему уровня в Северном Ледовитом океане: на изменение уровня воды оказывает вливание таяние материковых ледников.

Ледники угрожают городам

Этот процесс также набирает обороты. Отсюда - особое внимание специалистов к ситуации в Антарктиде и Гренландии.

В Потсдаме профессор Андерс Леверманн спрогнозировал повышение уровня моря по мере таяния ледников Антарктиды. Согласно его расчетам, наблюдаемое нами повышение температуры на один градус вызовет процессы, которые через сотни лет приведут к росту уровня мирового океана на 2,5 метра.

"Первое, что бросается в глаза - это дестабилизация процессов в Западной Антарктиде, таяние там льда, - рассказывает Леверманн. - А с повышением температуры на 2-3 градуса начинается сокращение ледяного покрова на востоке региона, на Земле Уилкса".

Ученые обеспокоены тем, что огромный ледник Туэйтса в Антарктиде может обрушиться; это приведет к скачкообразному повышению уровня моря более чем на 60 сантиметров.

Британские эксперты обнаружили, что часть ледника, выходящая в море, уже тает в более теплой, чем обычно, воде. Геофизик Роберт Лартер отмечает: "Теплая вода проникает под этот плавающий "хвост" и приводит к его размягчению. Это крайне опасно, так как ледяной шельф ограничивает подвижность внутренней толщи льда. Когда естественное заграждение подтает, лед начнет быстрее двигаться по воде: получится, что в море попадет еще больше кусков ледника".

В Гренландии распад и поверхностное таяние айсбергов ускорились в последние 20 лет. По словам Рут Моттрам из Датского метеорологического института, в основном процессы связаны с изменением погодных условий. "Зимой мы наблюдаем активные снегопады, что абсолютно нормально в Гренландии, - рассказывает она. - В один год снега выпадает больше, в другой - меньше, разброс велик. Но одновременно мы стали фиксировать здесь больше дождей. И если общий объем осадков - снега и дождя - остается неизменным, их соотношение меняется, доля дождей растет. То есть мы наблюдаем сразу множество взаимосвязанных процессов".

В последние 5 лет уровень моря повышается более чем на 5 миллиметров в год, показатель будет расти по мере роста объемов загрязняющих выбросов. Для городов мира этот прогноз профессора Леверманна - серьезное и срочное предупреждение.

"Если мы достигнем повышения температуры в 4 градуса к концу столетия, что обычно прогнозируют, то это приведет в очень отдаленной перспективе к повышению уровня моря на 10 метров, - напоминает ученый. - А это значит, что у нас больше не будет таких прибрежных городов, как Нью-Йорк, Новый Орлеан, Роттердам и Гамбург".