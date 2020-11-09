Трамп: восковой гольфист

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне переодел "Дональда Трампа" из своей экспозиции в костюм для гольфа. В администрации заявили, что так представляют себе имидж президента в 2021 году, когда он сможет "посвятить больше времени своему любимому виду спорта".
По сообщениям американских СМИ, Трамп провёл выходные в гольф-клубе — именно там его застала новость о победе Джо Байдена. Действующий президент заявил, что его соперник "поспешил ложно объявить себя победителем".
Другие No Comment
В Японии провозглашён наследник престола
Гватемала: спасением утопающих занимается армия
Самый сильный человек России установил новый рекорд
"Сделать людей счастливыми": 44-летняя художница удивляет жителей Каракаса
Неторжественное Рождество на Оксфорд-стрит
Канадские мусульмане: "Макрон выступил против мира"
Праздник часового искусства на Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG)
Бангладеш: в столице страны прошла антифранцузская демонстрация
Мексиканцев не пустят на кладбище
Гватемальцы просят Сан Симона избавить страну от пандемии
Израиль: концерт протеста
Навестить покойников перед локдауном
Раскрашенная Чуальюма
Протесты и столкновения в Багдаде
На церковной службе в Каракасе можно присутствовать, не выходя из автомобиля
Хеллоуин: Трамп без маски, но с двойником
Фестиваль ужаса в Никарагуа
Отель-аквариум в Тайване
Беспилотники вируса не боятся: израильский опыт
Европа: в больницах может не хватить коек