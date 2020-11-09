Трамп: восковой гольфист

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне переодел "Дональда Трампа" из своей экспозиции в костюм для гольфа. В администрации заявили, что так представляют себе имидж президента в 2021 году, когда он сможет "посвятить больше времени своему любимому виду спорта".

По сообщениям американских СМИ, Трамп провёл выходные в гольф-клубе — именно там его застала новость о победе Джо Байдена. Действующий президент заявил, что его соперник "поспешил ложно объявить себя победителем".