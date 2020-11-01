Президент Франции Эммануэль Макрон осудил антифранцузские выступления в мусульманских странах, назвав это протестную кампанию «недостойной и недопустимой». Речь идёт об акциях против карикатур на пророка Мухаммеда.

В интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» Макрон подчеркнул, хотел бы обратиться к мусульманам со словами мира, дружбы и единства. Он настаивает, что его заявление о карикатурах, на которое ссылаются организаторы протестов, извращено или неверно понято:

«Реакция мусульманского мира, я полагаю, была вызвана, прежде всего, множеством лжи, извращением моих слов и тем, что в итоге людям показалось, что я положительно отношусь к этим карикатурам.

Я понимаю и с уважением отношусь к тому, что кого-то эти карикатуры могут шокировать. Но я никогда не соглашусь с попытками оправдать физическое насилие за эти карикатуры. Я всегда буду защищать в моей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать».

В числе государственных деятелей, которые выступили с оскорбительными заявлениями в адрес Макрона, оказались глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эта кампания недостойна и я её осуждаю. Но это делают некоторые частные группы, потому что они что-то недопоняли и поверили лжи по поводу карикатур, иногда распространяемой другими лидерами. Это неприемлемо. Эммануэль Макрон президент Франции

Антифранцузские акции стали ответом на выступление Макрона на панихиде по учителю Самюэлю Пати, которого террорист обезглавил из-за показа карикатуры на пророка Мухаммеда в школе. Президент пообещал, что Франция не отречётся от карикатур и будет отстаивать свою светскость.