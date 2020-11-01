Во Франции в День всех святых прошли мессы в память о жертвах теракта в Ницце

В атмосфере повышенных мер безопасности в День всех святых в соборе Нотр-Дам в Ницце прошла месса в память о жертвах теракта, совершенного здесь 29 октября. Богослужение возглавил епископ Ниццы Андре Марсо. В связи с пандемией в базилику было допущено ограниченное число прихожан. Но многие пришли к собору, чтобы помолиться у его стен.

"Я в ярости. Но я захотела прийти сюда, чтобы успокоиться и показать, что мы, католики, здесь".

На поминальной службе присутствовал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, представители епархии, родственники жертв теракта - 60-летней местной жительницы Надин Девилье, 54-летнего Вансана Лока, служившего в соборе, и 44-летней гражданки Бразилии Баретто Силвы, проживавшей во Франции.

Поминальные службы прошли в этот день во многих других соборах. День всех святых - один из главных католических праздников. Глава французского МВ Жеральд Дарманен, чтобы продемонстрировать поддержку католикам Франции, посетил мессу в Туркуэне, мэром которого он был.

Жеральд Дарманен, министр МВД Франции: "Католики во Франции подверглись нападению. В Ницце была совершена подлая атака. Людей убили в церкви, убили потому что они были христианами. И мне кажется, что это совершенно нормально, в эти очень трудные для католиков Франции времена, прийти сюда в знак поддержки. Мы ведем войну с терроризмом, террористы всегда могут нанести удар, нулевой риск отсутствует, но государство делает все возможное, чтобы защитить французский народ".

В одном из интервью Дарманен сказал, что выходец из Туниса, совершивший теракт, "явно приехал во Францию убивать". 21-летний террорист - нелегальный мигрант, который попал во Францию из Италии. До этого вместе с семьей он проживал в тунисской провинции Сфакс. По сообщениям полицейских источников, в настоящее время под стражей по делу о нападении в Ницце находятся шесть человек.