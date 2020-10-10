Статуя Болсонару на фоне выгоревших лесов Амазонии

"Бразилия в огне" - активисты Greenpeace установили статую президента Бразилии Жаира Болсонару на в Амазонии на фоне выгревшего леса.
В конце лета в Амазонии вспыхнули пожары, которые по некоторым оценкам рискуют стать сильнейшими за последние 10 лет.
По словам экологистов, это прямой результат игнорирования правительством Бразилии проблем, касающихся охраны окружающей среды.
Однако сам Болсонару все обвинения отвергает. Он заявил о том, что информация об увеличении количества лесных пожаров в Амазонии является неправдой. Ранее он даже называл организацию Greenpeace "мусором" и всячески ее критиковал.
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