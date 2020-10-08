К чему приведет борьба за власть в Киргизии?Комментарии
Обострение борьбы за власть в Киргизии угрожает дальнейшей дестабилизацией ситуации в стране. Эйфория, возникшая на волне народных выступлений, быстро сменилась неопределенностью и опасениями установления хаоса.
Накануне группа депутатов инициировала объявление импичмента президенту. Регулярно сообщается об исчезновении Сооронбая Жээнбекова. Погранслужбе Киргизии поручено не выпускать из страны высокопоставленных должностных лиц.
Пресс-секретарь президента заявил, что Жээнбеков находится в Бишкеке и проводит переговоры с представителями всех политических сил республики. Оппозиционные партии не могут определиться с кандидатурой на пост премьер-министра страны.
В минувшее воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. Несогласные с их результатами сторонники оппозиционных партий вышли на улицы и захватили ряд правительственных зданий, в том числе белый дом. В ходе беспорядков пострадали более 1 тысячи человек. Протестующие освободили из заключения ряд политиков, включая бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Позже ЦИК решила аннулировать итоги выборов. Премьер-министр Кубатбек Боронов вслед за другими чиновниками подал в отставку. С тех пор за этот пост как и за министерские портфели идет борьба между политическими партиями. Руководители силовых и правоохранительных структур Киргизии потребовали от политических сил страны сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности.