В Киргизии захватили завод по очистке золота и угольное месторождение

В Киргизии неизвестные захватили единственный в стране завод, который аффинирует золото. Эту информацию подтвердили в ОАО "Кыргызалтын" — крупнейшем золотодобытчике в Киргизии.

По его данным, несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у "Кыргызалтына" нет.

По словам администрации предприятия, незаконно проникшие на территорию лица с помощью угроз требуют от руководства предприятия предоставить им все документы.

Напомним, ранее также стало известно, что митингующие штурмуют офис ОАО "Кыргызалтын" в Бишкеке. Компания обратилась к народным дружинникам с просьбой защитить объект.

Этот очистной завод - единственный в Киргизии - расположен в городе Кара-Балта. Он был построен в 1992 году и на нем проводится очистка добываемого на территории республики золота, в том числе с месторождения Макмал.

Также стало известно, что неизвестные захватили угольное месторождение Кара-Кече. По информации издания 24.kg, 6 октября примерно в 15.00 филиал госпредприятия "Кыргызкомур", расположенный на участке "Центральный" Джумгальского района Нарынской области, захвачен группой людей. На месторождение приехали около 100 человек. По словам директора предприятия, "с разреза производится хищение и бесконтрольный вывоз угля на автомашинах".

В минувшее воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. Представители партий, не прошедших в парламент, вышли на улицы Бишкека в ночь на вторник. Они захватили здание парламента, ключевых государственных служб, в том числе и силовых структур, а также освободили из СИЗО и из мест заключения бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков. Позже ЦИК страны признала недействительными итоги парламентских выборов.