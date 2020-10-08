Во многих городах Индонезии, в том числе в Джакарте, со вторника не утихают массовые протесты против принятого 5 октября закона о труде. Демонстрации переросли в беспорядки, участники закидывали полицейских камнями, зажигательными смесями. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были использовать слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. На данный момент известно примерно о 400 задержанных. Представители трудовых профсоюзов считают, что принятый парламентом закон значительно расширяет полномочия работодателей, снижает их социальную ответственность, а также облегчает трудоустройство иностранцев.