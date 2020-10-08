Во многих городах Индонезии, в том числе в Джакарте, со вторника не утихают массовые протесты против принятого 5 октября закона о труде. Демонстрации переросли в беспорядки, участники закидывали полицейских камнями, зажигательными смесями. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были использовать слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. На данный момент известно примерно о 400 задержанных. Представители трудовых профсоюзов считают, что принятый парламентом закон значительно расширяет полномочия работодателей, снижает их социальную ответственность, а также облегчает трудоустройство иностранцев.
Другие No Comment
Рио-де-Жанейро: на улицах снова танцуют самбу
Бразилия: общение с животными спасает от одиночества
В Йемене отметили Международный день кофе
No Comment за неделю: скейтборд, киты-белухи и гигантский робот
Аресты в Гонконге
Протест тибетских активистов
"Человеку-пауку" грозит штраф и уголовное дело
К парижской летней Олимпиаде запустят аэротакси
Gundam: робот высотой 18 метров
Снова в ГДР
Аргентинские женщины требуют легализовать аборты
Летающий костюм для спасателей
Белухи отправляются в свободное плавание
"За свободу Ассанжу": молчаливый пикет Ай Вэйвэя
Слезоточивый газ и выстрелы в воздух
Протесты в Мадриде против нового карантина
50 тысяч флагов — дань памяти жертвам COVID-19
В Париже прошел День без машин
В Мексике арестованы военные по делу об исчезновении студентов
Арктика - климатический протест на тающей льдине