В Париже прошел День без машин

"Бульвары - пешеходам" и "Лучший транспорт велосипед" - под такими девизами в Париже, уже шестой год подряд, прошел День без машин.

Если раньше акцией были в основном охвачены центральные районы, то сейчас она распространена по инициативе муниципалитета на все 20 округов французской столицы.

Правда, впечатления от пеших прогулок несколько подпортила погода. С утра в городе на Сене шел непрекращающийся дождь. Но для экологии все равно полезно!