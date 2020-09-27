В Париже прошел День без машин

"Бульвары - пешеходам" и "Лучший транспорт велосипед" - под такими девизами в Париже, уже шестой год подряд, прошел День без машин.
Если раньше акцией были в основном охвачены центральные районы, то сейчас она распространена по инициативе муниципалитета на все 20 округов французской столицы.
Правда, впечатления от пеших прогулок несколько подпортила погода. С утра в городе на Сене шел непрекращающийся дождь. Но для экологии все равно полезно!
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