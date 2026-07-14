Сотрудник ICE застрелил колумбийского иммигранта в штате Мэн

Сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в понедельник застрелил водителя в Биддефорде, прибрежном городе штата Мэн, расположенном примерно в 24 километрах от Портленда. Это уже второй за неделю случай, когда ICE применяет смертельную силу, и по меньшей мере девятая зафиксированная смерть с тех пор, как президент Дональд Трамп развернул свою кампанию против нелегальной миграции.

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Правозащитные организации, работающие с мигрантами, сообщили, что погибший был 26‑летним колумбийцем; посольство Колумбии подтвердило, что находится в контакте с властями США и оказывает консульскую помощь семье.

Противоречивые версии произошедшего

Министерство внутренней безопасности США заявило в публикации в соцсети X, что его агенты наблюдали за домом человека с окончательным приказом о депортации; когда они попытались остановить выезжавший с этого адреса автомобиль, водитель попытался скрыться; опасаясь за безопасность окружающих, один из агентов открыл огонь.

Однако сенатор от штата Мэн Ангус Кинг представил иную версию после разговора с министром внутренней безопасности Марквейном Маллином: по его словам, агент выстрелил, потому что мужчина якобы попытался использовать автомобиль как оружие против сотрудников ICE в Биддефорде, при этом на них не было нагрудных камер.

Маллин также сообщил Кингу, что агенты приехали по адресу, чтобы исполнить ордер на арест, который не относился к человеку, в итоге застреленному ими, тем самым скорректировав ранние сообщения. Отвечая на вопросы о столь разных версиях, Кинг был предельно осторожен в комментарии американскому телеканалу CNN: «Этот молодой человек действительно пытался сбить сотрудника ICE или создавал риск наезда на других людей на улице? Существовали ли разумные основания ожидать причинения тяжкого вреда или применения смертельной силы, которые могли бы оправдать эту стрельбу?».

Сенатор от республиканцев Сьюзан Коллинз сообщила, что Маллин проинформировал её: дело совместно расследуют офис генерального инспектора Министерства внутренней безопасности и ФБР. Генеральная прокуратура штата Мэн, которая также ведёт расследование**,** заявила, что первые показания указывают на попытку водителя скрыться, направив машину в сторону агента, который уже отстранён от исполнения служебных обязанностей.

«Я пытался остановиться»

Дэниел Буше, живущий поблизости, рассказал, что услышал несколько выстрелов и увидел небольшой автомобиль, развернутый примерно на 90 градусов к тротуару, за которым стоял внедорожник; машина раненого продолжала катиться по улице, пока другой автомобиль не протаранил её. «Я отчётливо услышал, как жертва сказала: “Я пытался остановиться”», – рассказал Буше, срывающимся голосом.

По словам Буше, когда он набросился с обвинениями на стрелявшего агента, тот ответил ему, что мужчина пытался его задавить. Запись с расположенной поблизости камеры видеонаблюдения**,** оказавшаяся в распоряжении Associated Press, показывает, как белый автомобиль подъезжает к перекрёстку на средней скорости и делает несколько манёвров, прежде чем полицейский пикап перекрывает ему дорогу и двое агентов вытаскивают безжизненное тело из водительского сиденья; по этой записи невозможно определить точный момент выстрелов.

Надпись на асфальте, поясняющая, что это красное пятно — «кровь» AP Photo

Разбитая семья и потрясённый район

Две организации по защите прав мигрантов, Коалиция за права иммигрантов штата Мэн и Presente!, подтвердили, что у мужчины было разрешение на работу в США. Его семья связалась с Коалицией после стрельбы, хотя пока не чувствует себя готовой выступать публично, сообщил её исполнительный директор Муфало Читам.

Соседка Мэри Хейс рассказала, что мужчина жил неподалёку вместе с женой и дочерью: «Я видела, как женщина упала на колени, когда увидела безжизненное тело мужа на земле. Я видела девочку, которая плакала с маленьким розовым рюкзаком, потому что больше никогда не увидит своего отца». Другая местная жительница, Сэди Дилбой, вспоминала его как постоянного клиента своей прачечной, куда он приводил дочь и давал ей монетки на автомат с сладостями: «Он был таким хорошим человеком. Всегда чисто и аккуратно одет».

Протесты в Биддефорде и усиливающаяся миграционная кампания

Несколько сотен демонстрантов в понедельник вечером вышли на акцию в Биддефорде с требованием упразднить ICE; напротив стояла более малочисленная группа сторонников службы и Дональда Трампа. «Мы навсегда останемся городом иммигрантов», – заявил спикер палаты представителей штата Мэн, демократ Райан Фекто. Этот эпизод дополняет картину ещё одной смертельной перестрелки с участием ICE, произошедшей 7 июля в Хьюстоне, когда агенты в незамеченных служебных автомобилях преследовали и застрелили 52‑летнего Лоренсо Салгадо Араухо.

Оба случая вписываются в кампанию массовых депортаций, в ходе которой всего за пять дней в конце июня было произведено более 10 000 задержаний. По данным Проекта по исследованию депортаций Калифорнийского университета в Беркли, ICE задержала 546 человек в штате Мэн с начала второго президентского срока Трампа по 11 марта 2026 года; из них около 45% имели судимости, тогда как в сопоставимый период до прихода Трампа к власти этот показатель составлял 69%.