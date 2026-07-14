Марко Рубио запускает масштабную кампанию против МУС, который он считает угрозой суверенитету США

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о масштабной кампании по подрыву деятельности Международного уголовного суда, которая может включать новые санкции и другие меры.

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В видеоролике, опубликованном в соцсети X, и пространной авторской колонке в Wall Street Journal Рубио пообещал «демонтировать» суд, заявив, что тот представляет собой «непереносимую угрозу суверенитету США».

«МУС и его друзья ведут войну против нашей страны не пулями и ракетами, а законами, соглашениями и силой так называемого международного права», — сказал Рубио в видео.

Рубио добавил, что МУС «угрожает всем аспектам нашей политической и правовой системы» и что он превратился из «узкого страхующего механизма», призванного привлекать к ответственности «только за самые тяжкие преступления… когда суды страны оказывались неспособны действовать».

Госдепартамент заявил в распространённом заявлении, что кампания призвана «систематически лишить МУС возможности функционировать, преследовать американских военнослужащих или представителей властей либо каким‑то иным образом угрожать американскому суверенитету».

По словам ведомства, суд «присваивает себе право привлекать к ответственности и даже заключать под стражу американских военнослужащих и чиновников, действующих в интересах национальной безопасности США».

«Американцы никогда на это не соглашались, и все президенты США со времени ратификации статута МУС придерживались позиции, что МУС не имеет юрисдикции в отношении американцев», — говорится в заявлении Госдепа.

«Ни один дипломатический инструмент не останется незадействованным»

Это означает резкую эскалацию продолжающихся усилий США по изоляции базирующейся в Гааге инстанции, против которой администрация Дональда Трампа уже вводила санкции.

Ранее США точечно преследовали отдельных должностных лиц суда, которых считают угрозой для американских интересов, однако новая кампания «с привлечением всех ведомств» будет побуждать другие страны «выйти из МУС и прекратить любое финансовое обеспечение суда», рассказал на условиях анонимности представитель Госдепартамента.

«В кампании по устранению угрозы, которую МУС представляет для американцев, не будет исключено ни одно дипломатическое средство», — отмечается в заявлении Госдепа.

Среди шагов, которые намерено предпринять американское правительство, — «усиленное внимание к странам, отказывающимся отвергнуть мнимые полномочия МУС, при этом пользующимся помощью США», говорится в документе.

В заявлении также содержится призыв к «странам, сотрудничающим с американскими правоохранительными органами и вооружёнными силами США», «отвергнуть предполагаемое право МУС привлекать к ответственности американских чиновников и военнослужащих».

Объявление кампании тут же вызвало волну критики со стороны международных правоведов. Кеннет Рот, бывший исполнительный директор Human Rights Watch, написал в соцсети X, что администрация Трампа стремится к тому, «чтобы американцы могли совершать военные преступления безнаказанно даже на территории государств, присоединившихся к Международному уголовному суду».

«Рубио представляет свою попытку обеспечить безнаказанность за военные преступления американцев за рубежом как борьбу за национальный суверенитет, игнорируя суверенное право других государств обращаться к МУС по поводу преступлений, совершённых на их территории», — сказал Рот.

«Он подаёт дело так, будто МУС действует из ниоткуда и где захочет, хотя на самом деле он занимается только преступлениями, совершёнными на территории государств, которые пригласили его вмешаться», — добавил он.

МУС обладает юрисдикцией только в отношении преступлений, совершённых на территории государств — участников Римского статута, договора 2002 года, которым был учреждён суд. Суд ни разу не начинал расследований преступлений, совершённых на территории США, а сами Соединённые Штаты не ратифицировали этот договор.