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Буддийский монах проходит мимо музыкального бара в Бангкоке, где в результате пожара погибли люди.
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Видео. Цветы и криминалисты у бара в Бангкоке, где пожар убил минимум 27 человек

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По меньшей мере 27 человек погибли и около 70 пострадали при пожаре в баре в Бангкоке; полиция проверяет заблокированные выходы и неисправную проводку в 50-летнем заведении.

Во вторник, 14 июля, перед разрушенным баром Rong Beer Na Lat Phrao лежали цветы, а сотрудники криминалистической службы осматривали обугленные развалины, где на сцене все еще стояла сгоревшая ударная установка.

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Пожар, вспыхнувший незадолго до полуночи в воскресенье, по данным властей, унес жизни как минимум 27 человек и еще около 70 ранил. Среди погибших — двое участников кавер-группы Tosakan, клавишница Kwang и певица Breeze. Их коллега по группе и возлюбленный, певец Athipat Wijarn, рассказал, как выносил ее тело из абсолютно темного, заполненного дымом помещения.

Полиция выясняет, был ли один из выходов заблокирован, и проверяет электропроводку в здании, построенном 50 лет назад, сообщил премьер-министр Анутин Чарнвиракул после посещения места трагедии. Это самый смертоносный пожар в Таиланде со времен возгорания в клубе Santika в Бангкоке в 2009 году, когда погибли 67 человек.

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