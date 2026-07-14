Конфликт между США и Ираном резко обострился за одну ночь: были атакованы торговые суда, возобновлены военные операции, растут опасения, что боевые действия могут перекинуться на весь Персидский залив.

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Наиболее серьёзное развитие событий произошло в Ормузском проливе, где, как заявляют власти Объединённых Арабских Эмиратов, два их нефтяных танкера были поражены иранскими крылатыми ракетами во время прохода по этой стратегически важной акватории.

Один член экипажа из Индии погиб, ещё восемь получили ранения после того, как оба судна загорелись. Министерство обороны ОАЭ назвало удар «явным нарушением международного права» и заявило, что оставляет за собой право принять любые необходимые меры для защиты своих интересов.

США и Иран обменялись ударами

Соединённые Штаты также усилили свою военную кампанию. Центральное командование ВС США сообщило, что провело пятичасовую операцию на юге Ирана, нанеся удары по нескольким объектам.

В Тегеране заявляют, что ответили ударом по американскому военному кораблю и базам США в Бахрейне и Кувейте. Иордания, в свою очередь, утверждает, что ночью перехватила четыре иранские ракеты, вошедшие в её воздушное пространство.

Морская блокада вот-вот начнётся

Последний обмен ударами произошёл накануне введения новой морской блокады США, которая должна начаться во вторник в 20:00 по Гринвичу. Под ограничения попадут суда, следующие в и из иранских портов, в то время как остальному коммерческому трафику будет разрешено продолжать движение через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении в социальных сетях, заявив, что Соединённые Штаты станут «стражем Ормузского пролива» и предложив ввести 20‑процентный сбор с торговых грузов, проходящих через эту акваторию.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отверг претензии США на контроль над этим стратегическим морским путём, подчеркнув, что именно Иран всегда был и останется его хранителем. В то же время он согласился, что тот, кто обеспечивает безопасный проход судов через пролив, должен получать компенсацию.

Опасения расширения регионального конфликта

Ормузский пролив остаётся открытым, однако через него проходит около пятой части мировых объёмов торгуемой нефти, что делает его одним из важнейших энергетических коридоров планеты.

На фоне нападений на коммерческие суда, втягивания в противостояние соседних государств и расширения военных операций по всему Персидскому заливу усиливаются опасения, что каждый новый обмен ударами повышает риск гораздо более масштабного регионального конфликта.