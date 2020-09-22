Футболисты «Баварии» устроили себе «Октоберфест»

Футбольный клуб «Бавария», победитель Лиги чемпионов сезона-2019/20, продолжили омечать свою победу, устроив себе маленький «Октоберфест». Футболисты сфотографировались с пивом в руках, пообещав журналистам завоевать в будущем еще не один кубок.