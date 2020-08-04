Перу: клоуны на улицах Лимы

"Смех - лекарство от бед. Людям надо избавляться от стресса и больше улыбаться!"Так считают клоуны, дающие представления в разных районах Лимы. Из-за пандемии коронавируса цирки закрыты. Эти артисты (четверо мужчин) разъезжают по перуанской столице и устраивают небольшие представления во дворах и на улицах. В Перу коронавирус выявлен у 433 100 человек. От COVID-19 скончались 19 811 инфицированных.
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