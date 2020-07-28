Лесной пожар в департаменте Жиронда

На юго-западе Франции в департаменте Жиронда в 60 км от Бордо огонь уничтожил 200 га лесных территорий. Со стихией борются 160 пожарных. 4 спасателя пострадали. Пока неизвестное, что стало причиной возгорания. В Жиронде расположена большая часть лесов Гасконских Ланд, в прошлом году здесь произошло более 500 пожаров, к счастью, это привело к умеренным потерям — в целом огонь уничтожил 420 га.