Лесной пожар в департаменте Жиронда

На юго-западе Франции в департаменте Жиронда в 60 км от Бордо огонь уничтожил 200 га лесных территорий. Со стихией борются 160 пожарных. 4 спасателя пострадали. Пока неизвестное, что стало причиной возгорания. В Жиронде расположена большая часть лесов Гасконских Ланд, в прошлом году здесь произошло более 500 пожаров, к счастью, это привело к умеренным потерям — в целом огонь уничтожил 420 га.
Другие No Comment
"Виртуальный хадж" для паломников
Защитная маска с драгоценными камнями
Когда учителя и ученика разделяет швабра
В Айя-Софии провели дезинфекцию
Главный парад в честь Дня ВМФ РФ
Самые высокие качели в мире открылись для посетителей в Китае
Лондон: маски на любой вкус
Вроцлав: двухмесячный тигренок вышел на охоту
В индонезийском Купанге на берег выбросило гигантского кита
Новый бассейн для медуз в токийском аквариуме
Брюссель: диджей сыграл на "Атомиуме"
Столкновения полиции и манифестантов в Сиэтле
Лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке
Ливни и наводнения в Китае
В Лондоне прошла акция протеста "против масок, тестов и слежки"
Бразилия: цирковым представлением можно насладиться из окна автомобиля
Париж: на Сене открылся плавучий кинотеатр
Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома
Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы
Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"