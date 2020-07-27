В Айя-Софии провели дезинфекцию

В Айя-Софии, в которой в минувшую пятницу возобновились мусульманские поклонения, прошла дезинфекция помещений. 10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея и вновь превратили здание в мечеть. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.
Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
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