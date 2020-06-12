Twitter заблокировал более 1000 "пропагандистских" аккаунтов из России

Twitter заблокировал более 32 тысяч аккаунтов из Китая (23 750), России (1152) и Турции (7340), которые, как говорится в заявлении компании, связаны с властями этих стран и участвуют в "информационных операциях".

Представители соцсети сообщили, что проверили аккаунты, связанные с сайтом "Актуальная политика", который, по данным Twitter, занимается пропагандой при поддержке российских властей.

"Сеть аккаунтов была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляций. В частности речь идет о скоординированном кросс-постинге и распространении недостоверной информации с политическими целями”.

Утверждается, что авторы заблокированных аккаунтов пропагандировали "Единую Россию" и “нападали” на политических диссидентов.

"Мы не хотим, чтобы нашими услугами пользовались для манипулирования людьми"

Это не первый раз, когда соцсети блокируют аккаунты, связанные с Россией. В конце октября стало известно о том, что Facebook удалил более 170 аккаунтов в одноименной соцсети и в Instagram, которые, по данным компании, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. На страницах публиковалась информация о политике африканских стран: Мозамбика, Судана, Ливии, Мадагаскара и ряда других, а также о политике России на континенте.

“Мы постоянно работаем над тем, чтобы выявлять и приостанавливать подобные виды деятельности, потому что мы не хотим, чтобы нашими услугами пользовались для манипулирования людьми”, - говорится в заявлении компании.

"Это очевидное нарушение прав на свободу распространения информации. Мне кажется, что Facebook тут безусловно нарушил этот принцип. Это, конечно, не делает чести этой социальной сети", - заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По мнению депутата, блокировка связана с нежеланием американцев, чтобы "Россия заняла серьезные позиции на африканском континенте".

В мае этого года Youtube заблокировал каналы российских изданий ANNA-News, News Front и телеканала "Крым 24". Причины неизвестны.

“Расцениваем действия видео-хостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США Интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке”, - заявили в ответ в российском МИДе.

Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений МИД России

Министерство также напомнило о том, что в январе Facebook заблокировал более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства Sputnik, назвав это “отдельными примерами американской цензуры в интернете в отношении российских информационных порталов”.

По данным соцсети, администраторы пабликов выдавали свои страницы за независимые группы "общего интереса". В них публиковалась информация о погоде, путешествиях, экономике, а также о политических деятелях Румынии, Латвии, Литвы, Армении, Узбекистана и ряда других стран восточной Европы и центральной Азии.

"Мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками информационного агентства Sputnik, расположенного в Москве, и что на некоторых страницах часто размещалась информация об антиНАТОвских настроениях, о протестных движениях и о борьбе с коррупцией".

Тогда же Facebook сообщил об обнаружении фейковых страниц, на которых публиковались посты об украинских новостях, о погоде, протестах, НАТО. “Мы выявили некоторые технические совпадения с деятельностью в России в преддверии промежуточных выборов в США, в том числе мы увидели общие черты с тем, чем занималось Агентство интернет-исследований” (организация, также известная как "фабрика троллей", ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным).