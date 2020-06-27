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США

Facebook меняет правила

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 Павел Барсуков
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Штаб-квартира Facebook в Калифорнии
Штаб-квартира Facebook в Калифорнии   -   Авторское право  Jeff Chiu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Компания Facebook меняет правила размещения рекламы и публикаций, которые содержат ненависть или призывы к насилию. Если раньше могли делаться исключения для так называемого "социально значимого" контента — например, сообщений высокопоставленных политиков — то теперь требования должны стать одинаковыми для всех.

Марк Цукерберг, глава Facebook:

"Мы принимаем новые правила, которые запрещают широкий спектр ненавистнического контекста в рекламе. Кроме того, мы начнём маркировать сообщения, которые представляют общественный интерес, но в то же время нарушают наши правила".

Ранее сразу несколько крупных компаний объявили о бойкоте на размещение своей рекламы в социальной сети в знак протеста против "публикаций, связанных с ненавистью, насилием и расизмом". А некоторые сотрудники "Фейсбука" ещё в начале июня организовали забастовку после решения Цукерберга не подвергать цензуре сообщения Дональда Трампа.

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