Насилие над женщинами в эпоху пандемии

"Меня мой бывший хотел просто убить. Он пришел ко мне на работу, он меня там попытался зарубить топором, он сумел дотянуться до моей головы и рассек мне кожу, из меня лилась кровь, в этот момент мои крики услышали, коллега зашел в помещение, где мы были, и бывший сказал этому человеку, что я поранилась, и что он собирается меня отвести в больницу. Я была очень напугана, я думала, что он меня просто прикончит, не здесь, так в машине", - так начинается рассказ молодой француженки, с которой встретилась журналистка Euronews Моника Пинна.

"Историй, подобной рассказанной Эвелин (имя вымышлено) - тысячи. Каждая третья женщина в разные моменты своей жизни подвергалась насилию, побоям, или и тому, и другому. Чаще всего - это член семьи: брат, муж, отец или отчим. Есть и другая цифра - совокупно во всех странах от насильственных действий гибнет не менее ста женщин ежедневно. Во времена пандемии количество подобных инцидентов могло увеличиться минимум на треть", - дополняет рассказ "Эвелин" Моника Пинна..

Во Франции во время изоляции женщины могли пожаловаться на происходящее, придя в аптеку или позвонить на "горячую линию".

Первое, на что жалуются сотрудники НКО, помогающие женщинам - недостаток мест в приютах, где жертвы могли укрыться от обидчиков.

Элизабет Лиотар, директор VIFFIL SOS FEMMES, не скрывает проблем: "У нас нет возможности обеспечить всех женщин, попавших в подобную ситуацию, крышей над головой. Государство совершило определенные усилия, найдя примерно 60 мест, чтобы нас поддержать, так что кому-то мы помочь все-таки сумели".

Представительницы феминистских организаций говорят, что лишь пятая часть женщин, подвергающиеся насилию, решаются подать заявление на обидчиков.

65% процентов жертв насилия - это цифры французского министерства юстиции - предупреждали правоохранителей о том, что им грозит смертельная опасность до своей гибели.