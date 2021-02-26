В Кемерове пересмотрят обвинение по делу об отказе полиции остановить убийцу

Суд в Кемерове вернул в прокуратуру материалы резонансного дела о халатности полицейских, которые не приезжали по вызову на убийство студентки, — чтобы ужесточить обвинение. В постановлении сказано, что из-за нарушения требований уголовно-процессуального кодекса дело не может быть рассмотрено. Суд, в частности, согласился с прокурором, что действия подсудимых квалифицированы неверно.

Двоим кемеровским полицейским предъявлены обвинения по статье о халатности, которая не обернулась особо крупным ущербом или гибелью людей. По данным следствия, в январе 2020 фигуранты дела получили серию сообщений от жителей многоэтажного дома о том, что в одной из квартир громко кричит женщина и слышны звуки побоев. Дежурные зарегистрировали эти обращения, но не стали направлять полицейских для оперативной проверки.

Бывший парень 3.5 часа убивал 23-летнюю Веру Пехтелеву. Несколько часов соседи звонили в полицию, умоляли приехать, но... Posted by Alena Popova on Saturday, February 20, 2021

Как уточняли правозащитники, 23-летнюю женщину несколько часов избивал её бывший молодой человек. Соседи слышали, как она молила о помощи и пыталась вырваться из квартиры. Они звонили в полицию как минимум семь раз и, в конце концов, сами вскрыли ломом металлическую дверь. К тому моменту женщина была уже мертва. На её теле обнаружены многочисленные следы побоев.

Соосновательница сети взаимопомощи «Ты не одна» Алёна Попова уверена, что, если бы полицейские приехали вовремя, женщину можно было бы спасти.

По версии следствия, убийца таким образом мстил своей бывшей возлюбленной за разрыв отношений. Согласно этим сведениям, он говорил брату о намерении расправиться с женщиной. Фигуранту дела предъявлено обвинение по наименее суровой части статьи об убийстве, хотя, как считает Попова, в данном случае произошедшее следовало бы квалифицировать как «убийство, совершённое с особой жестокостью», — тогда подсудимому грозило бы до 20 лет тюрьмы.

Правозащитника требовала и ужесточения ответственности для полицейских, которые не направили группу оперативного реагирования. Им грозил штраф или трёхмесячный арест, теперь же, если прокуратура пересмотрит обвинение, они могут быть приговорены к заключению на срок до пяти лет.