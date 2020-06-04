Тайских покупателей преследует робопёс

Посетителей одного из торговых центров Бангкока преследует робопёс: дроид настойчиво предлагает покупателям продезинфицировать руки. На спине робот носит ёмкость с жидкостью.

Авторы проекта утверждают, что робопёс имитирует поведение весёлого любопытного щенка, поскольку одна из его главных задач — прививать правила гигиены детям.

Вместе с псом по залам ходят Рок, проверяющий температуру, и Лиза, дающая ценные советы.

Роботов операторы контролируют с помощью 5G: возросший из-за изоляции интернет-трафик подстегнул тайских операторов быстрее разворачивать сеть нового поколения.