Тайских покупателей преследует робопёс

Посетителей одного из торговых центров Бангкока преследует робопёс: дроид настойчиво предлагает покупателям продезинфицировать руки. На спине робот носит ёмкость с жидкостью.
Авторы проекта утверждают, что робопёс имитирует поведение весёлого любопытного щенка, поскольку одна из его главных задач — прививать правила гигиены детям.
Вместе с псом по залам ходят Рок, проверяющий температуру, и Лиза, дающая ценные советы.
Роботов операторы контролируют с помощью 5G: возросший из-за изоляции интернет-трафик подстегнул тайских операторов быстрее разворачивать сеть нового поколения.
Другие No Comment
Нью-Йорк: аресты нарушителей комендантского часа
Дело Флойда: манифестанты у Белого дома
Филиппинцы отметили Всемирный день велосипеда
Концерт в Квиринальском дворце в память о жертвах коронавируса
Cтамбульский Гранд-базар вновь открыт
Сторонники и противники Жаира Болсонару сошлись на пляже Копакабана
Ехали медведи на "американских горках"
Испания: минута молчания в память о жертвах коронавируса
Версаль готовится к открытию
Пустынная саранча опустошает индийский штат Раджастхан
Пилоты, военные, акробаты
Рождение малютки белухи
Концерт в кузове грузовика
Премьер Новой Зеландии не испугалась землетрясения
Северная Македония чествует Кирилла и Мефодия
Ламантинов Спуки и Скота отпустили на волю во Флориде
В одной из школ Манилы прошел кибервыпускной
Бразильский художник граффити чествует медиков
Ковид-просвещение на двухколесном друге
Робот Spot просит соблюдать дистанцию