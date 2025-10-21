Видео. Лувр в понедельник остался закрытым

Утром в понедельник, несмотря на полицейские кордоны и закрытые входы, посетители выстроились в очередь у культовой стеклянной пирамиды Лувра, где расположен главный вход в самый крупный музей Франции.

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Изначально руководство Лувра выпустило заявление, что музей откроется в "ограниченном виде", но уже совсем скоро последовало новое заявление, в котором говорилось, что вход для посетителей вновнь будет закрыт на целый день.

Полицейские около музея блокировали ближайшие улицы вдоль Сены, пока судебные эксперты продолжали расследование одного из самых дерзких хищений произведений искусства в новейшей французской истории.