Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

По меньшей мере четыре человека погибли в Украине после ночного ракетного удара и атаки беспилотников из России

Общественный трамвай едет на фоне поднимающегося дыма во время массированной атаки российских беспилотников и ракет в Киеве, Украина, воскресенье, 28 сентября 2025 г.
Общественный трамвай едет на фоне поднимающегося дыма во время массированной атаки российских беспилотников и ракет в Киеве, Украина, воскресенье, 28 сентября 2025 г. Авторское право  Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По меньшей мере четыре человека погибли и 16 получили ранения. Удары были нанесены после того, как Зеленский призвал Соединенные Штаты расширить санкции против России, чтобы вынудить Кремль к мирным переговорам.

По меньшей мере четыре человека погибли и десятки получили ранения в результате ударов российских ракет и беспилотников по Украине в ночь с пятницы на утро субботы, сообщают украинские власти.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В столице Украины Киеве два человека погибли и девять получили ранения в результате удара баллистической ракетой рано утром в субботу, сообщил Тимур Ткаченко, глава городской военной администрации Киева.

В одном месте возник пожар в нежилом здании, в другом - обломки перехваченных ракет упали на открытой площадке, повредив окна в соседних зданиях, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Взрывы в столице. Город под баллистической атакой", - написал в Telegram мэр Виталий Кличко во время обстрела.

В Днепропетровской области два человека погибли и семь получили ранения, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Владислав Хайваненко. Он добавил, что в результате ударов были повреждены жилые дома, магазин и по меньшей мере один автомобиль.

ВВС Украины заявили, что Россия выпустила девять ракет и 62 беспилотника, из которых средства ПВО перехватили четыре ракеты и 50 беспилотников.

Related

Министерство обороны России заявило, что за ночь ПВО страны сбили 121 украинский беспилотник над территорией России.

Также ВСУ ударили по плотине Белгородского водохранилища, нанеся повреждения, заявили местные власти. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, если будет нанесен повторный удар по плотине, то реальна угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей.

"Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР (пункты временного размещения) Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения, — написал Гладков в своем телеграм-канале. Ранее появились сообщения об ударе ВСУ тремя ракетами HIMARS по плотине Белгородского водохранилища, два человека пострадали.

Атаки произошли после того, как в пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал США расширить санкции против российской нефти с двух компаний на весь сектор и призвал использовать ракеты дальнего радиуса действия, чтобы нанести ответный удар по России.

Зеленский находился в Лондоне для переговоров с двумя десятками европейских лидеров. Они пообещали оказать военную помощь, чтобы защитить его страну от будущей российской агрессии, если прекращение огня остановит войну.

Встреча, организованная британским премьер-министром Киром Стармером, была направлена на усиление давления на президента России Владимира Путина. призвано добавить импульс к недавним мерам, включающим новый раунд санкций со стороны США и европейских стран в отношении жизненно важных доходов России от экспорта нефти и газа.

На переговорах также обсуждались способы защиты энергосистемы Украины от почти ежедневных атак российских беспилотников и ракет с наступлением зимы, укрепление украинской противовоздушной обороны и поставка Киеву ракет большей дальности, способных наносить удары вглубь территории России. Зеленский призвал США отправить ракеты "Томагавк", и президент США Дональд Трамп рассматривает эту идею.

В то же время в США прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев по приглашению американской стороны.

Он выразил надежду на дипломатическое решение конфликта и заявил, что встреча президентов Трампа и Путина обязательно состоится, когда будет подготовлена.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Российские удары по Украине в годовщину Чернобыльской катастрофы

В 40-ю годовщину Чернобыльской катастрофы Зеленский призвал не допустить "ядерного терроризма" РФ

В результате российских ударов по Украине погибли по меньшей мере семь человек, десятки ранены