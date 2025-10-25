По меньшей мере четыре человека погибли и десятки получили ранения в результате ударов российских ракет и беспилотников по Украине в ночь с пятницы на утро субботы, сообщают украинские власти.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В столице Украины Киеве два человека погибли и девять получили ранения в результате удара баллистической ракетой рано утром в субботу, сообщил Тимур Ткаченко, глава городской военной администрации Киева.

В одном месте возник пожар в нежилом здании, в другом - обломки перехваченных ракет упали на открытой площадке, повредив окна в соседних зданиях, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Взрывы в столице. Город под баллистической атакой", - написал в Telegram мэр Виталий Кличко во время обстрела.

В Днепропетровской области два человека погибли и семь получили ранения, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Владислав Хайваненко. Он добавил, что в результате ударов были повреждены жилые дома, магазин и по меньшей мере один автомобиль.

ВВС Украины заявили, что Россия выпустила девять ракет и 62 беспилотника, из которых средства ПВО перехватили четыре ракеты и 50 беспилотников.

Related Зеленский призвал США расширить санкции на весь нефтяной сектор России

Министерство обороны России заявило, что за ночь ПВО страны сбили 121 украинский беспилотник над территорией России.

Также ВСУ ударили по плотине Белгородского водохранилища, нанеся повреждения, заявили местные власти. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, если будет нанесен повторный удар по плотине, то реальна угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей.

"Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР (пункты временного размещения) Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения, — написал Гладков в своем телеграм-канале. Ранее появились сообщения об ударе ВСУ тремя ракетами HIMARS по плотине Белгородского водохранилища, два человека пострадали.

Атаки произошли после того, как в пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал США расширить санкции против российской нефти с двух компаний на весь сектор и призвал использовать ракеты дальнего радиуса действия, чтобы нанести ответный удар по России.

Зеленский находился в Лондоне для переговоров с двумя десятками европейских лидеров. Они пообещали оказать военную помощь, чтобы защитить его страну от будущей российской агрессии, если прекращение огня остановит войну.

Встреча, организованная британским премьер-министром Киром Стармером, была направлена на усиление давления на президента России Владимира Путина. призвано добавить импульс к недавним мерам, включающим новый раунд санкций со стороны США и европейских стран в отношении жизненно важных доходов России от экспорта нефти и газа.

На переговорах также обсуждались способы защиты энергосистемы Украины от почти ежедневных атак российских беспилотников и ракет с наступлением зимы, укрепление украинской противовоздушной обороны и поставка Киеву ракет большей дальности, способных наносить удары вглубь территории России. Зеленский призвал США отправить ракеты "Томагавк", и президент США Дональд Трамп рассматривает эту идею.

В то же время в США прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев по приглашению американской стороны.

Он выразил надежду на дипломатическое решение конфликта и заявил, что встреча президентов Трампа и Путина обязательно состоится, когда будет подготовлена.