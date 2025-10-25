Зрелищный снос градирни: Гундремминген в праздничном настроении

Сегодня в полдень в Гундреммингене обрушились около 56 000 тонн бетона. Муниципалитет больше не гордится ядерной энергетикой
Огромные градирни бывшей атомной электростанции в швабском городке Гундремминген в Гюнцбурге были взорваны в субботу в обеденное время. Около полудня, в 12:00, 160-метровые башни исчезли из городского пейзажа раз и навсегда.
Как взрывают башни
Всего произведено три взрыва. Первый взрыв предназначен для того, чтобы отогнать животных, живущих поблизости. Второй взрыв будет направлен на вторую башню: она должна опрокинуться на одну сторону, а затем рухнуть. Во время третьего взрыва упадет и вторая башня.
Большой ажиотаж
Муниципалитет готовился к большому количеству зрителей. По этой причине районная администрация установила запретную зону вокруг электростанции, сообщает SWR. Некоторые пабы и клубы предлагают публичный просмотр.
Если вы хотите побывать там , лучше всего приехать на машине. Кроме того, ожидаются так называемые "вечеринки по сносу". По данным компании-оператора RWE, за сносом можно будет наблюдать из разных точек региона.
Масштабное обрушение
Было обрушено около 56 000 тонн бетона. Башни называли "сооружением тысячелетия", но им нет и 50 лет. После сноса продолжится демонтаж когда-то самой мощной атомной электростанции Германии. Он должен быть завершен к 2040 году, сообщает SWR со ссылкой на оператора.
Критики этого решения считают действия властей по демонтажу ядерных объектов неразумными и ставящими страну в зависимость от угля и зарубежных ресурсов.