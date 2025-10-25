Зрелищный снос градирни: Гундремминген в праздничном настроении

Огромные градирни бывшей атомной электростанции в швабском городке Гундремминген в Гюнцбурге были взорваны в субботу в обеденное время. Около полудня, в 12:00, 160-метровые башни исчезли из городского пейзажа раз и навсегда.

Рабочий стоит внутри одной из градирен атомной электростанции AP Photo

Как взрывают башни

Всего произведено три взрыва. Первый взрыв предназначен для того, чтобы отогнать животных, живущих поблизости. Второй взрыв будет направлен на вторую башню: она должна опрокинуться на одну сторону, а затем рухнуть. Во время третьего взрыва упадет и вторая башня.

Вид на корпус реактора с загрузкой атомной электростанции AP Photo

Большой ажиотаж

Муниципалитет готовился к большому количеству зрителей. По этой причине районная администрация установила запретную зону вокруг электростанции, сообщает SWR. Некоторые пабы и клубы предлагают публичный просмотр.

Градирни атомной электростанции AP Photo

Если вы хотите побывать там , лучше всего приехать на машине. Кроме того, ожидаются так называемые "вечеринки по сносу". По данным компании-оператора RWE, за сносом можно будет наблюдать из разных точек региона.

Масштабное обрушение

Было обрушено около 56 000 тонн бетона. Башни называли "сооружением тысячелетия", но им нет и 50 лет. После сноса продолжится демонтаж когда-то самой мощной атомной электростанции Германии. Он должен быть завершен к 2040 году, сообщает SWR со ссылкой на оператора.

Критики этого решения считают действия властей по демонтажу ядерных объектов неразумными и ставящими страну в зависимость от угля и зарубежных ресурсов.