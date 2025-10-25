Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
США направляют свой крупнейший авианосец в Карибский бассейн для борьбы с наркотрафиком

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, самый большой в мире военный корабль, на пути к Осло-фьорду в Дробак, Норвегия, 12 сентября 2025 года.
Авторское право  Lise Åserud / NTB
Авторское право Lise Åserud / NTB
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

США направляют крупнейший в мире авианосец "Джеральд Р. Форд" в Карибский бассейн для усиления кампании по борьбе с наркотиками. Это повышает напряженность в отношениях с Венесуэлой после девяти ударов ВМС США с сентября.

Соединенные Штаты направят авианосец USS Gerald R. Ford, флагман своего флота и самый большой в мире, в Карибское море, чтобы усилить военную кампанию против наркоторговли в Латинской Америке. Приказ министра обороны Пита Хегсета значительно расширяет военно-морское присутствие США в регионе на фоне растущей напряженности в отношениях с Венесуэлой.

Пентагон пояснил, что цель миссии - "обнаружение, мониторинг и пресечение незаконной деятельности, угрожающей безопасности Западного полушария", в рамках операции по борьбе с наркотиками, начатой в сентябре. Авианосец будет сопровождаться несколькими военными кораблями, включая эсминцы и крейсер, и будет укомплектован более чем 5 000 военнослужащих и почти 90 боевыми самолетами.

Это решение было принято всего через несколько часов после того, как бомбардировщики B-1B пролетели над побережьем Венесуэлы, что Каракас назвал "провокацией". Развертывание корабля Gerald Ford еще больше усиливает дипломатическую напряженность после недели, отмеченной атаками США на наркокатера в Карибском и Тихом океанах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому коллеге Дональду Трампу на английском языке. Он несколько раз повторил короткие фразы, призывая президента США не нападать на страну. "Нет войне, нет войне, нет войне, только мир, только мир, только вечный мир, навсегда, навсегда, навсегда, мир навсегда, никакой безумной войны, никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, мир, мир навсегда, мир навсегда, победа навсегда, победа навсегда", — сказал Мадуро на встрече с однопартийцами.

Пентагон утверждает, что несколько из этих судов были связаны с Tren de Aragua, венесуэльской преступной группировкой, внесенной Вашингтоном в список террористических организаций. С сентября США потопили девять наркокатеров и одну подводную лодку в ходе военно-морских операций в международных водах в рамках наступления, которое сам президент Дональд Трамп назвал "войной с наркотрафиком".

Военные источники сообщили, что корабль Gerald Ford и его ударная группа, в которую входят крейсер USS Normandy и эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt, присоединятся к Южному командованию в ближайшие дни.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Под эгидой Трампа: "историческое" мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей

Видео: ВВС США нанесли удар по "наркоподлодке" в Карибском море

Трамп предложил Ирану "поскорее поумнеть", США планируют длительную блокаду портов