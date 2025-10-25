Соединенные Штаты направят авианосец USS Gerald R. Ford, флагман своего флота и самый большой в мире, в Карибское море, чтобы усилить военную кампанию против наркоторговли в Латинской Америке. Приказ министра обороны Пита Хегсета значительно расширяет военно-морское присутствие США в регионе на фоне растущей напряженности в отношениях с Венесуэлой.

Пентагон пояснил, что цель миссии - "обнаружение, мониторинг и пресечение незаконной деятельности, угрожающей безопасности Западного полушария", в рамках операции по борьбе с наркотиками, начатой в сентябре. Авианосец будет сопровождаться несколькими военными кораблями, включая эсминцы и крейсер, и будет укомплектован более чем 5 000 военнослужащих и почти 90 боевыми самолетами.

Это решение было принято всего через несколько часов после того, как бомбардировщики B-1B пролетели над побережьем Венесуэлы, что Каракас назвал "провокацией". Развертывание корабля Gerald Ford еще больше усиливает дипломатическую напряженность после недели, отмеченной атаками США на наркокатера в Карибском и Тихом океанах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому коллеге Дональду Трампу на английском языке. Он несколько раз повторил короткие фразы, призывая президента США не нападать на страну. "Нет войне, нет войне, нет войне, только мир, только мир, только вечный мир, навсегда, навсегда, навсегда, мир навсегда, никакой безумной войны, никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, мир, мир навсегда, мир навсегда, победа навсегда, победа навсегда", — сказал Мадуро на встрече с однопартийцами.

Пентагон утверждает, что несколько из этих судов были связаны с Tren de Aragua, венесуэльской преступной группировкой, внесенной Вашингтоном в список террористических организаций. С сентября США потопили девять наркокатеров и одну подводную лодку в ходе военно-морских операций в международных водах в рамках наступления, которое сам президент Дональд Трамп назвал "войной с наркотрафиком".

Военные источники сообщили, что корабль Gerald Ford и его ударная группа, в которую входят крейсер USS Normandy и эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt, присоединятся к Южному командованию в ближайшие дни.