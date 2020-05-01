В Сан-Паулу опасаются роста числа умерших от COVID-19

На кладбище в бразильском Сан-Паулу вырыли 13 тысяч могил. Город готовится к новым смертельным случаям от COVID-19. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля именно в Сан-Паулу. По данным на 1 мая в стране насчитывается более 85,3 тыс. инфицированных. 5 901 пациент умер от COVID-19.

Сотрудники кладбища в Рио-де-Жанейро работают в защитных костюмах. Проститься с умершими разрешают только самым близким родственникам. Кармен де Ассис скончалась в возрасте 67 лет. По словам ее родных, женщины пыталась получить медицинскую помощь в течение 15 дней. В конце концов ее госпитализировали, но было слишком поздно.