Срочная новость
This content is not available in your region

США

Трамп: "Все - на анализы!"

Комментарии
 Елена Караева
euronews_icons_loading
Трамп: "Все - на анализы!"
Авторское право  John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Почти 760 тысяч зараженных инфекцией, анализы на вирусоносительство сдали по меньшей мере четыре миллиона американцев, президент настаивает, что поголовное тестирование - оптимальный путь поставить эпидемию COVID-19 под контроль.

У нас имеется подтвержденная договоренность о партнерстве с американским производителем оборудования, речь идет о выпуске 10 миллионов наборов для тестов ежемесячно. Еще одно предприятие будет делать не менее 20 миллионов тестов ежемесячно.
Дональд Трамп
президент США

Губернаторы, и это касается главным образом тех, кто управляет штатами, где проживает наиболее число инфицированных коронавирусом, как, к примеру, штат Нью-Йорк, призывают президента использовать шире его полномочия и реквизировать для таких целей больше промышленных мощностей.

В нью-йоркской агломерации цифры госпитализаций и число тех, кто лежит в отделениях интенсивной терапии, медленно, но неуклонно идет в низ.

Мы показали, что мы может поставить дальнейшее распространение инфекции под контроль, это вы, жители, приложили к этому все усилия, но это только промежуточный итог. Нам требуется доказать, что мы можем удержать контроль над этой ситуацией.
Эндрю Куомо
губернатор штата Нью-Йорк

В Нью-Йорке, согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, заражены не менее 139 тысяч человек, КОВИД-19 привел к гибели почти 14 с половиной тысяч жителей города.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube