В Испании от коронавируса умерло более 20 тысяч человек

В Испании преодолена новая психологическая отметка: число жертв коронавируса здесь превысило 20 тысяч человек. Только за последние сутки в Испании скончались более 550 пациентов. Устойчивых признаков ослабления эпидемии пока не наблюдается.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован в конце января. Но реальные меры по его сдерживанию были приняты лишь в середине марта. На сегодняшний день статистика весьма неутешительная - почти 200 тысяч заразившихся.

Из-за загруженности больниц власти Испании приняли решение переоборудовать мадридский Выставочный центр IFEMA в госпиталь специально для пациентов с коронавирусом. День и ночь здесь работают сотни врачей.