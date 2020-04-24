Дезинфицирующими средствами лечить нельзя!

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его высказывание об использовании дезинфицирующих средств внутрь для борьбы с коронавирусом было шуткой с целью выяснить, примут ли её всерьёз СМИ. Но это заявление уже вызвало волну беспокойства среди крупных производителей средств для дезинфекции и стирки. Многие из них разместили на своих сайтах предупреждения о том, что их продукцию нужно использовать только по назначению, её нельзя вдыхать, вкалывать или употреблять в пищу.

Резкая критика прозвучала и со стороны медицинского сообщества. Так, в департаменте здравоохранения Нью-Йорка заявили, что высказывать предположения о том, что дезинфицирующие средства можно применять для лечения, означает подвергать риску жизнь людей.

"Введение любого из этих продуктов внутрь любым способом, в любой форме, будь то оральный приём, инъекция, или нанесение на кожу причиняет огромный вред организму", - предупредила представитель департамента Оксирис Барбот.

Ранее на брифинге по вопросам о COVID-19 Дональд Трамп, обращаясь к главам медицинских орагнизаций США, заявил:

"Дезинфицирующее средство убивает вирус за одну минуту. Есть ли способ, которым мы можем сделать что-то подобное путем инъекции внутрь или почти очистки, если оно попадёт в лёгкие? Так что будет интересно проверить это. Для этого придется обратиться к врачу, но мне это интересно".

Соцсети отреагировали волной мемов:

I'm at work. Please don't add disinfectant poisoned goofuses to our workload! #disinfectantpic.twitter.com/RQKIddWTA7 — Mitla96 (@Mitla96) April 23, 2020