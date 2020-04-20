ЕС на карантине: интересы труда и здоровья

В Европе решают, как ослабить карантины, чтобы вернуть людей на работу. Корресподент Euronews Эфи Кутсокоста обсудила эту тему с еврокомиссаром по трудоустройству Николасом Шмитом.

Euronews: По оценкам Международной организации труда, в Европе из-за коронавирусного кризиса может быть потеряно почти 12 млн рабочих мест с полной занятостью. Что можно сделать для решения этой проблемы?

Шмит: Во-первых, я думаю, что мы должны сохранить как можно больше людей на своих местах. Это мы пытаемся сделать с помощью инструмента краткосрочной работы, получившего название инструмента SURE. Я надеюсь, он может быть принят очень скоро. Во-вторых, мы должны подготовить восстановление. Мы должны быть очень смелыми, чтобы перезапустить нашу экономику как можно скорее, внимательно следя за последствиями для здоровья. В различных планах и предложениях, внесённые Еврокомиссией, мы призываем к осторожности и постепенному снятию ограничений, особенно принимая во внимание требования защиты здоровья.

Euronews: Есть страны ЕС, наиболее пострадавшие от этого кризиса, - это Италия, Испания и другие, у которых экономика зависит от туризма, а эта сфера особенно пострадала от кризиса.

Шмит: Ясно, что эти страны будут нести тяжелое бремя. А это значит, что Европа должна проявить солидарность. Ведь эти страны ни за что не несут ответственности, просто они ориентированы на туризм, а сейчас поражены вирусом. Поэтому Европа должна показать, что она может проявить готовность прийти на помощь и солидарность.

Euronews: Что вы подразумеваете под солидарностью? В в последнее время все говорят о солидарности, но они не имеют в видуне одно и то же.

Шмит: Мы все должны осознавать, что трудности одной страны-члена очень быстро становятся трудностями всех нас. Мы находимся в валютном союзе, мы все в одной лодке, поэтому мы все должны преодолеть эти трудности, проявляя координацию и солидарность. Если мы не справимся с этим, то поставим под угрозу весь проект. Надеюсь, что, по крайней мере, никто этого не хочет.