Саммит ЕС: об общем долге не договорились

Как поддержать экономику Евросоюза в условиях спада, который может стать более значительным, чем рецессия 2008 года, вызванная финансовым кризисом? На саммите, состоявшемся в четверг вечером в режиме видеоконференции, лидеры стран ЕС не смогли договориться о масштабах поддержки экономик, пострадавших от пандемии, хотя призывы к сплочению к сплочению и совместному решению проблемы звучали неоднократно.

"Говоря об экономике военного времени, нужно перестать мыслить индивидуально. Мы должны объединить потребителей, бизнес и институты. А организации потребителей - такие, как Euroconsumers, могут стать платформой для перезапуска экономики. Но для этого мы должны по-другому думать о будущем, мы должны действовать в этом направлении уже сейчас, мы должны думать о том, как перезапустить экономику всем вместе", - сказал Марко Пиерани, ответственных за связи с общественностью в Euroconsumers.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в целом остался доволен дискуссией:

"Обсуждение посредством видеоконференции кризиса # COVID19, который затрагивает всех нас, прошло хорошо. Все государства-члены ЕС должны принять необходимые меры на национальном уровне, но мы также предпринимаем шаги для поддержки друг друга и наших экономик на европейском уровне", - написал он в своём "Твиттере".

Испания, Италия, Франция и ещё 6 стран настаивали на совместном заимствовании, чтобы смягчить экономический кризис, грозящий стать худшим за всю историю ЕС. Инициативу, с которой выступил французский президент Эммануэль Макрон, поддержал и председатель Европарламента Давид Сассоли, но не страны северной Европы. Преимущество так называемых "коронабондо" в том, что менее платежеспособные страны получат среднюю низкую процентную ставку, а кредитоспособным придётся платить больше.

Германия и Нидерланды и в прошлом последовательно выступали против совместных заимствований. Антониу Кошта, премьер-министр Португалии, считает, что сейчас другая ситуация:

"Никто не может снова выслушивать то, что говорили министры финансов Нидерландов в 2008, 2009 и 2010 годах. Сейчас самое время понять, что не Испания создала или импортировала вирус - он ударил по нам всем одинаково. Если мы не будем уважать друг друга, если мы не поймём, что мы должны быть в состоянии вместе ответить на общий вызов, то значит никто так и не понял саму сущность и предназначение Евросоюза", - сказал Кошта.

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС, несмотря на то, что добилась исключения из текста упоминания Европейского механизма стабильности как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией.

Глава Европарламента Давид Сассоли говорил об "эгоизме", который, по его мнению, "демонстрируют правительства некоторых стран":

"Возможно, они не осознают опасности, не осознают, какими последствиями всё это чревато для всего общества. Мы уже поняли, что с этим кризисом невозможно справиться в одиночку", - сказал Сассоли.

Но одно согласованное решение на саммите было принято: Еврогрупе поручено разработать финансовый план восстановления экономики ЕС; свои предложения она должна представить через две недели.

Ранее европейский Центробанк заявил, что будет печатать деньги и купит новые облигации на 750 миллиардов евро. Это даст странам еврозоны (по крайней мере, для начала) некоторое пространство для действий.