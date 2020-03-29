Вирус бросает вызов солидарности в ЕС

Германия принимает больных из Италии и Франции. В больницы Кёльна и Эссена отправляют заразившихся из Меца и Бергамо. Немецкая система здравоохранения пока не испытывает таких нагрузок, как итальянская и французская, и потому Берлин выразил готовность помочь соседям.

В руководстве ФРГ заявляют, что солидарность, единство и взаимопомощь в рамках Европейского Союза не должны становиться новыми жертвами коронавируса.

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

"Я уверен, что после кризиса нам понадобится больше Европы, и мы соответственно заботимся об этом. Сейчас нам нужна солидарность — и внутри страны, и в Европе, и по всему миру".

На практике же солидарности и единства пока не так много. Саммит ЕС несколько дней назад завершился безрезультатно: европейцы не смогли договориться о тех мерах, которые могли бы поддержать экономику Союза. По итогам телеконференции итальянские политики, включая главу Европарламента, говорили об "эгоизме" и "неуважении" со стороны отдельных стран.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"Европа должна показать, способна ли она ответить на такие вызовы истории. История ведь не предупреждает перед тем, как обрушить на нас неожиданные, непредсказуемые бедствия".

Российские медики в Италии LaPresse via AP Claudio Furlan

На этом фоне Албания, которая в Евросоюз пока не входит и имеет непростые в историческом плане отношения с Италией, направила туда три десятка медиков, которые будут работать в самых пострадавших регионах — Брешии и Бергамо.

В свою очередь, Чехия отправляет в Италию и Испанию по десять тысяч защитных костюмов — полученных из Китая. При этом неделю назад между Римом и Прагой разразился скандал: чешские таможенники изъяли партию китайских медицинских средств, которые были сочтены контрабандой — и конфискованы для раздачи чешским медикам. Позже выяснилось, что это была гуманитарная помощь для Италии.