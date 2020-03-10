Военный оркестр и колючая проволока

Греческий военный оркестр сыграл в этот вторник на пограничном переходе Кастаньес-Пазаркуле между Грецией и Турцией. Зрителей было совсем мало, но они остались довольны. Причину выступления никто не объяснил. Ранее греческие пограничники установили колючую проволоку вдоль границы по берегу местной реки. Наблюдатели связали этот шаг с решением Турции и Евросоюза пересмотреть сделку, направленную на прекращение потоков беженцев в Европу. Заключенное в марте 2016 года, соглашение подразумевало усилия Анкары по сдерживанию миграционных потоков из Ближнего Востока в ЕС в обмен на финансовую помощь. Две недели назад Турция прекратила сдерживать мигрантов, тысячи из которых скопились вдоль греческой границы и на островах. Греция развернула спецназ и пограничников, чтобы предотвратить нелегальное пересечение границы, что привело к столкновениям.
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