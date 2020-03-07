Слезоточивый газ и водометы на греко-турецкой границе

На греко-турецкой границе у деревни Кастанис полиция и армия используют слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать мигрантам приблизиться к ограждениям.
На прошлой неделе тысячи мигрантов попытались попасть в Европу после того, как Турция объявила о том, что открывает свои границы.
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