Странные танцы в Париже

Франко-бельгийский хореограф сочетает скульптуру и танец в новом спектакле: Дамьян Жале представил свою постановку под названием "Судно" в Париже.
По словам театрального режиссера, он хотел увидеть и показать зрителям нечто новое в человеческом теле – в частности, его возможности к перевоплощению. По мнению автора, тело человека, как и лицо, - это настоящая загадка: стоит сменить угол обзора – и оно превращается в что-то непонятное и неисследованное.
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