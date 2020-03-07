Странные танцы в Париже

Франко-бельгийский хореограф сочетает скульптуру и танец в новом спектакле: Дамьян Жале представил свою постановку под названием "Судно" в Париже.

По словам театрального режиссера, он хотел увидеть и показать зрителям нечто новое в человеческом теле – в частности, его возможности к перевоплощению. По мнению автора, тело человека, как и лицо, - это настоящая загадка: стоит сменить угол обзора – и оно превращается в что-то непонятное и неисследованное.