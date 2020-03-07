Маски на манекенах в Газе

Владелец магазина одежды в Газе надевает защитные маски на манекены, чтобы распространить информацию об угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Он надеется, что, благодаря его жесту, местные жители будут серьезнее относиться к собственному здоровью и принимать меры предосторожности, в частности – носить маски для лица.