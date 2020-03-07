Чили: акция протеста обернулась столкновениями демонстрантов с полиицией

В Чилийской столице Сантьяго во время антиправительственных протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией. Участники акции возмущались политикой властей и требовали увеличить размер пенсий, снизить тарифы на электричество и цены на лекарства. По данным местных СМИ, нынешняя акция стала самой массовой в этом году. Волна народного гнева охватила страну в минувшем ходу, не стихает вот уже 20 недель.
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