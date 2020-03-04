В рамках борьбы с коронавирусом власти Ирака закрыли все школы и проводят дезинфекцию общественных мест и жилых кварталов. Сотрудники службы гражданской обороны обрабатывают дезинфицирующими средствами, в частности, помещения мечетей и образовательных учреждений.
По официальным данным, в Ираке умерли по меньшей мере двое заболевших. Инфекция выявлена более чем у тридцати жителей республики.
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